Старейшая жительница планеты отметила день рождения

Жительница Японии встретила свой 118 день рождения. Планируется, что в мае она будет участвовать в церемонии открытия Олимпиады.
Японка Канэ Танака, которая является старейшим человеком на планете, отмечает в субботу, 2 января, 118-й день рождения, сообщает телеканал NHK.
Она родилась 2 января 1903 года.
В ноябре прошлого года газета СМИ сообщили, что старейшая жительница Земли в мае 2021 года должна принять участие в эстафете Олимпийского огня Игр в Токио.
Планируется, что 11 мая Танака с факелом преодолеет 200 метров, находясь в инвалидной коляске. Танака должна была принять участие в эстафете 2020 года, которая была приостановлена из-за пандемии.
Напоминм, в сентябре Кане Танака установила рекорд продолжительности жизни на планете и была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая жительница планеты.
Как сообщалось ранее, самый старый мужчина в мире Роберт Вэйтон умер в возрасте 112 лет в Великобритании. Британец мирно скончался во сне от онкологического заболевания.
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