Политика Жить красиво: За месяц нардепы получили более 7 млн компенсации за аренду жилья в Киеве

2021-01-06 11:14 42

В декабре 2020 года депутатам Верховной Рады выплатили более семи млн гривен компенсации за аренду жилья в столице. 

Как следует из обнародованных на Портале открытых данных Верховной Рады данных, всего денежную помощь получили 160 нардепов.

7 004 679 грн за месяц ушли на компенсацию нардепам затрат на аренду жилья или найм гостиничного номера в Киеве.

Наибольшую сумму денег на жилье в Киеве в декабре получили:

  • 178 000 грн - член депутатской группы "Довира" Александр Сухов
  • 150 150 грн - внефракционный нардеп Муса Магомедов
  • 118 950 грн - член депутатской фракции "Слуга народа" Максим Заремский
  • 118 500 грн - член депутатской фракции "Слуга народа" Сергей Кузьминых
  • 99 450 грн - член депутатской фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук

Большинство народных депутатов получили около сорока тысяч гривен. Наименьшей суммой компенсации стали - 19 500 грн.

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