Жить красиво: За месяц нардепы получили более 7 млн компенсации за аренду жилья в Киеве

В декабре 2020 года депутатам Верховной Рады выплатили более семи млн гривен компенсации за аренду жилья в столице.
Как следует из обнародованных на Портале открытых данных Верховной Рады данных, всего денежную помощь получили 160 нардепов.
7 004 679 грн за месяц ушли на компенсацию нардепам затрат на аренду жилья или найм гостиничного номера в Киеве.
Наибольшую сумму денег на жилье в Киеве в декабре получили:
Большинство народных депутатов получили около сорока тысяч гривен. Наименьшей суммой компенсации стали - 19 500 грн.
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