Политика Меркель призналась, что штурм Конгресса США ее здорово разозлил

2021-01-08 09:39 35

Канцлер Германии Ангела Меркель шокирована тем, что сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия США, требуя отмены результатов выборов.

"Мы все видели тревожную картину штурма Конгресса прошлой ночью, эта картина меня разозлила и опечалила. Я уверена, что чувствую себя как большинство друзей США, миллионы людей, которые восхищаются американскими демократическими традициями", - заявила Меркель, передает DW.

Она добавила, что сожалеет, что Трамп не признавал своего поражения с ноября.

"Сомнения в исходе выборов были подогреты и создали атмосферу, которая сделала возможными события прошлой ночи", - отметила канцлер.

Напомним, 6 января в Конгрессе начался подсчет голосов, но его прервали сторонники Дональда Трампа. Они ворвались в здание Конгресса США, где устроили погром. Четыре человека погибли в ходе беспорядков. Было произведено 52 ареста.

В итоге Конгресс официально подтвердил победу Джо Байдена на президентских выборах. Камалу Харрис утвердили следующим вице-президентом.

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