Политика Премьер-министр подал в отставку из-за коррупционного скандала с выдачей госкредитов

2021-01-14 10:11 420

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил о своей отставке из-за коррупционного скандала в связи с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости.

Это фактически означает конец нынешней правящей коалиции, в которую входят также Консервативная народная партия и партия Отечество.

"В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии", – написал Ритас в своем ФБ.

Премьер отметил, что предъявленные подозрения не означают однозначную вину, однако бросают тень на всех причастных.

Накануне в Эстонии правоохранители предъявили подозрения Центристской партии, генсекретарю партии Махаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт, предпринимателю Хиллару Тедеру, а также еще двум лицам. Они подозреваются в выдаче льготного кредита компании Porto Franco. За это предприниматель обязался политикам предоставить пожертвование в 1 млн евро на местные выборы .

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