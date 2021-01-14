Политика документ Заговорившего о возвращении Навального объявили в федеральный розыск задним числом

2021-01-14 12:16 70

Не прошло и суток после того как оппозиционер Алексей Навальный сообщил о своем возвращении в Россию 17 января, как стало известно, что он задним числом объявлен в федеральный розыск.

Telegram-канал Mash, опубликовал постановление Федеральной службы исполнения наказаний об объявлении розыска от 29 декабря 2020 года.

В постановлении указано, что Навальный "уклоняется от контроля". Также ФСИН отмечает, что в конце ноября в отношении Навального проводились "первоначальные розыскные действия", в ходе этих действий установить местонахождение Навального не удалось. Речь идет об уголовном деле Ив Роше, по которому политика осудили на 3,5 года условно.

Адвокат Вадим Кобзев, представляющий интересы оппозиционного политика, подтвердил в комментарии для РБК, что того объявили в федеральный розыск. Навального могут задержать сразу же по прибытии в РФ.

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