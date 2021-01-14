Политика В МВФ обеспокоены из-за решения Кабмина по газу

2021-01-14 19:30 77

 

Глава Минфина Сергей Марченко в четверг, 14 января, заявил, что решение Кабмина о госрегулировании цен на газ вызвало беспокойство у МВФ.

По его словам, Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя обязательства по рыночному тарифообразования на рынке газа.

"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и.о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое пока нет [оснований]", - заявил министр.

Марченко говорит, что МВФ пытаются объяснить, что непринятие решения о снижении цен может иметь негативные последствия для экономики страны в целом. "То есть здесь вопрос, насколько мы аргументированно эту позицию будем доказывать", - сказал Марченко.

Он подчеркнул, что окончательного решения по снижению цен пока нет, однако это может быть сделано в ближайшее время. Вопрос тарифов на газ обсуждается с начала недели.

Накануне Кабмин заявил, что до окончания отопительного сезона или до завершения карантина цена на газ будет регулируемая, что даст возможность снизить тарифы в среднем на 30%.

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