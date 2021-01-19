Политика О чем официальный Киев хочет договориться 27 января с главой МИД Венгрии Петером Сийярто

2021-01-19 14:45 49

Украина и Венгрия заключат "джентльменское соглашение", которое должно перезагрузить отношения двух стран.

Об этом в интервью СМИ рассказал замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, который занимается внешнеполитическими вопросами. По его данным, 27 января в нашу страну прибудет министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"К слову, будет обсуждаться весь комплекс вопросов. Мы неоднократно заявляли, что желательным для Украины было бы заключение соответствующего договора или соглашения между Украиной и Венгрией, которые урегулировали этот комплекс вопросов. Так называемая джентльменское соглашение – соглашение о паритетности, равенство, взаимовыгодность отношений… В этом документе будет заложена так называемая, как это модно сейчас говорить, дорожная карта", – сообщил Жовква.

Он добавил, что этот документ, когда будет полностью готов, то возможно, будет подписан на уровне глав государств – премьер-министра Венгрии и президента Украины, когда Виктор Орбан прибудет в Киев. Но даты визита пока нет.

"Мы всегда рады принимать его (Орбан) в Киеве, всегда готовы с ним говорить. Ничего лучшего в дипломатии, чем диалог, не придумано. Но этот диалог, такой разговор, такая встреча, такой визит должны быть должным образом подготовлены. Поэтому министр иностранных дел и, кстати, и другие министерства, работают над подготовкой такого визита", – акцентировал Жовква.

Также замглавы ОП добавил, что в этом соглашении речь пойдет о снятии блокировки со стороны Венгрии проведения Комиссии Украина-НАТО.

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