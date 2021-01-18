Политика МИД Украины обратился к России из-за Навального

2021-01-18 16:30 42

 

Украина призывает РФ освободить всех политзаключенных, а мировое сообщество - отреагировать на действия властей РФ.

МИД Украины требует от России освободить всех политических заключенных, в том числе граждан Украины. Об этом говорится в комментарии ведомства в понедельник, 18 января, по поводу задержания российского оппозиционера Алексея Навального.

"Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова", - говорится в комментарии.

В ведомстве подчеркнули, что задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей нацменьшинств, журналистов, которое системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим соглашениям в области прав человека, участником которых она является.

"Требуем от российских властей немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе граждан Украины, которые незаконно удерживаются российскими властями", - говорится в заявлении.

Украина также призывает международное сообщество принять решительные меры для осуждения репрессивных практик российской власти.

Напомним, накануне Навальный был задержан в аэропорту Москвы при прохождении паспортного контроля. В этот же день были задержаны почти 70 сторонников оппозиционера.

В эти минуты суд избирает меру пресечения Навальному. Процесс проходит не в суде, а в отделении полиции.

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