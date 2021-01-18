Политика Языковой омбудсмен рассказал о первых отказах обслуживания на украинском

2021-01-18 21:00 336

Спустя несколько дней после вступления в силу закона о функционировании государственного языка в сфере обслуживания секретариат языкового омбудсмена получил около сотни обращений.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в эфире канала Украина 24.

По его словам, часть обращений оформят как жалобы для дальнейшего реагирования.

«Преимущественно они касаются, в том числе контента отдельных интернет-сайтов, рекламы, вывесок. Была жалоба, что кто-то из руководства ОСМД не хочет общаться с жителями конкретного дома. С каждым случаем мы будем разбираться и выяснять, отправлять ли свои рекомендации. А в отношении злостных нарушителей мы будем действовать решительно», - сказал он.

Комментируя конфликты, которые происходили после вступления в силу новых норм, Кремень отметил, что это «не более чем эмоции».

«Возможно, это проделки «пятой колонны», возможно, кому-то еще бы хотелось, чтобы в Украине действовало другое законодательство. Закону полтора года, было много эмоций и во время его регистрации, и во время обсуждения, и когда он вступил в силу. Это такие вещи, которые мы воспринимаем как неизбежные», - отмечает он.

По его словам, теперь каждый гражданин Украины имеет право получать информацию на украинском языке.

«И меня оскорбляет, когда граждане Украины саботируют выполнение языкового закона, когда некоторые из «политических туристов» находят тысячу и один способ обойти закон», - сказал языковой омбудсмен.

Ранее мы сообщали, что норма закона о штрафах за отказ от обслуживания на украинском языке вступила в силу с 16 января 2021 года. За нарушения нормы предприятия всех форм собственности будут штрафовать на сумму от 5100 до 6800 гривен.

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