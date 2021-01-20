Новый президент США Джо Байден заплакал, когда произносил перед отъездом на инаугурацию речь в штате Делавэр. Видео речи опубликовано на YouTube-канале Джо Байдена.
Байден начал свою речь с благодарности своей семье, членам команды и друзьям. После этого он заплакал. Мероприятие происходило в центре Нацгвардии, названном в честь умершего сына Байдена.
"Это немного эмоционально для меня. Мы прошли всю мою карьеру, прошли через хорошие и плохие времена, и я хочу поблагодарить вас за все", - сказал Байден, вытерев слезы.
"Когда я умру, Делавэр будет вписан в мое сердце, и в сердца всех нас, всех Байденов", - подчеркнул Джо Байден.
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