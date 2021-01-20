Политика Кабмин Шмыгаля вернул себе полномочия по прямому управлению энергетикой

2021-01-20 13:45 70

Сегодня Кабмин Шмыгаля вернул в прямое управление Энергоатом, Укргидроэнерго, Нижнеднестровскую ГЭС и три теплоэлектроцентрали.

Как сообщил премьер-министр, данное решение касается выполнения Третьего энергопакета ЕС в части разграничения операторов системы передачи, производителей и поставщиков электроэнергии.

Минэкономики, Минэнерго и Минфин должны разработать решение о передаче в управление Минэнерго госкомпаний Укрэнерго, Магистральные газопроводы Украины и ГП Оператор рынка.

"Эти решения являются крайне важными и будут способствовать дальнейшей интеграции Украины в европейское сообщество", - заявил Шмыгаль.

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Кабмин Шмыгаля вернул себе полномочия по прямому управлению энергетикой 2021-01-20 13:45 70
видео Джо Байден не сдержал слез во время своей речи перед инаугурацией 2021-01-20 10:43 245
фото Разведка РФ пыталась выкупить украденный во время захвата Капитолия ноутбук Ненси Пелоси 2021-01-20 09:12 161