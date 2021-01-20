Политика У Байдена выступили за предоставление Украине летального оружия

2021-01-20 19:02 105

Кандидат на пост госсекретаря США поддержал предоставление Украине летального оружия

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен подтвердил твердое намерение администрации Байдена обеспечить Украину летальным оружием.

Об этом он заявил во время слушаний в Сенате США.

«Одна из вещей, которую Конгресс сделал единогласно - это то, что мы выделили $ 300 млн для предоставления Украине летальной оружия», - сказал Блинкен в ответ на вопрос сенатора-республиканца Рона Джонсона.

Блинкен напомнил, что правительство Обамы так и не реализовало этой инициативы - в отличие от администрации Трампа.

На уточняющий вопрос о позиции самого Блинкена о предоставлении Украине летального оружия, кандидат на должность государственного секретаря ответил: "Я поддерживаю предоставление летального оружия оборонного назначения Украине".

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