Политика В ОБСЕ назвали главное условие для вступления Украины в Евросоюз

2021-01-20 22:00 70

 

Положения договора ЕС о критериях для членства распространяются на Украину. Главным условием для вступления нашей страны в Европейский союз являются реформы.

Об этом в интервью Европейской правде заявила глава ОБСЕ Анн Линде.

По ее словам, у Украины есть перспектива вступления в Евросоюз, как и у любой другой европейской страны.

«Но это невозможно до тех пор, пока вы не будете отвечать критериям членства. Именно поэтому сейчас концентрация ваших усилий должна быть на реформах - ведь без реформ возможностей для вашего вступления нет», - отметила Линде.

Чиновница также подчеркнула, что перспектива членства у Украины есть, и она закреплена в договоре ЕС.

«Он говорит, что все европейские страны, которые выполняют критерии, могут претендовать на членство. И это, конечно, распространяется на Украину», - добавила Линде.

Еще она выразила надежду, что Евросоюз пополнится еще несколькими странами-участницами.

Как мы уже сообщали, глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, посетила Украину с официальным визитом. Она отметила, что урегулирование конфликта на Донбассе является приоритетом для ОБСЕ.

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