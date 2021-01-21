Политика Байден сможет назначать своих людей на ключевые посты - демократы взяли контроль над Сенатом

2021-01-21 11:40 42

Сегодня демократическая партия США официально получила контроль над Сенатом Конгресса.

Новым лидером демократического большинства в верхней палате стал Чак Шумер от штата Нью-Йорк. Это произошло после приведения к присяге троих сенаторов-демократов: Джона Оссоффа и Рафаэля Уорнока от штата Джорджия, а также Алекса Падильи от Калифорнии.

Оссофф и Уорнок заняли свои места по итогам второго тура выборов в Джорджии. Секретарь штата Калифорния Падилья же стал сенатором после того, как освободилось место Камалы Харрис, которая ранее в среду была приведена к присяге в качестве нового вице-президента США.

Демократы сейчас контролируют в целом 50 мест в верхней палате законодательного органа страны. Столько же имеется и у республиканцев. Но, поскольку пост вице-президента теперь занимает Харрис, у ее однопартийцев автоматически появляется преимущество.

По американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну. В связи с этим контроль над палатой в среду окончательно перешел к демократам, а новым лидером демократического большинства в Сенате стал Чак Шумер.

Контроль над Сенатом важен с точки зрения принятия законодательных инициатив, продвигаемых партией. Особое значение это будет иметь в ближайшие несколько месяцев, администрации Джозефа Байдена требуется согласие сенаторов для утверждения кандидатов на множество ключевых постов. К примеру, глав Госдепартамента, Пентагона, Минфина, Минюста и других стратегически важных дожностей.

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