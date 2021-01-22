Политика Пока Байден готовил свою речь, Трамп продал ОАЭ 50 истребителей F-35 и 18 беспилотников

2021-01-22 09:11 119

Всего за час до инаугурации избранного президента Джо Байдена администрация Трампа подписала с ОАЭ соглашение о продаже 50 истребителей F-35 и 18 беспилотников.

"Соглашение было подписано примерно за час до вступления Байдена на пост президента", - сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Его планировали подписать еще в декабре, но из-за неопределенности сроков, стоимости самолетов и других нюансов, переговоры затянулись до января. Окончательная дата поставок в ОАЭ новейших истребителей F-35 еще не подтверждена, но ранее планировалось, что это произойдет в 2027 году.

Напомним, сразу же после инаугурации Джо Байден отменил ряд решений Трампа. Новый американский президент вернул страну в ВОЗ и Парижское климатическое соглашение, а также отменил ряд миграционных ограничений.

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