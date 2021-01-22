Политика Дипскандал: Официальный Лондон отказался предоставить статус послу Евросоюза

2021-01-22 10:14 91

Между Великобританией и Евросоюзом вспыхнул дипломатический скандал из-за статуса посла ЕС в Лондоне.

Как сообщает BBC, Великобритания отказывается предоставить Жоао Вале де Алмейде полный дипломатический статус, предоставляемый послам иностранных государств.

Британский МИД настаивает на том, что он и должностные лица делегации ЕС не должны иметь привилегий и иммунитета, предоставляемых дипломатам в соответствии с Венской конвенции. Считается, что Лондон не хочет создавать прецедент, рассматривая международный орган так же, как национальное государство.

Если у посла ЕС сохранится нынешний статус, то у него не будет возможности вручить верительные грамоты королеве, что могут делать главы других дипломатических миссий.

При этом решение Лондоне резко контрастирует с 142 другими странами мира, где в ЕС есть делегации, и где все послы блока имеют такой же статус, что и дипломаты, представляющие суверенные государства.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель уже обратился к министру иностранных дел Доминику Раабу, чтобы выразить ему "серьезную обеспокоенность".

Если Великобритания будет рассматривать посла ЕС как представителя международной организации, это означает, что дипломаты ЕС не будут пользоваться полной защитой Венской конвенции, которая предоставляет им иммунитет от задержания, уголовной юрисдикции и налогообложения.

В свою очередь в Брюсселе утверждает, что ЕС – нетипичная международная организация, потому что у нее есть собственная валюта, судебная система и право принимать законы.

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