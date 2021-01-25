Политика Российскую певицу Алену Апину внесли в "черный список" СБУ

2021-01-25 20:00 84

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло российскую певицу Алену Апину в список лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны.

Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте ведомства в понедельник, 25 января. Уточняется, что, кроме Апиной, "черный список" пополнила и артистка Юлия Глебова.

"14 января 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной. Соответствующими приказами от 22 января российские артистки были включены в "черный список", – отмечено в сообщении.

Алена Апина – Заслуженная артистка РФ, неоднократная лауреатка национальных премий, экс-солистка группы "Комбинация". С 1992 года работает сольно.

Юлия Глебова, более известная под сценическим псевдонимом Беретта, – российская певица и актриса, бывшая участница проекта "Стрелки".

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