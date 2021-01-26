Политика Какие тарифы в Украине не будут повышаться до окончания отопительного сезона

2021-01-26 11:42 154

Украина не будет возобновлять импорт газа напрямую из России. Об этом заявил сегодня в Раде премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Ранее с инициативой разрешить экспорт газа независимыми компаниями из России предложил руководитель Минэнерго Юрий Витренко.

"Газ из России закупать напрямую наше правительство не имеет намерения, точка", - сказал он.

При этом ни Шмыгаль, ни Витренко не смогли ответить, почему прошлым летом Украина закупала "дешевый" газ, а сейчас он продается населению в несколько раз дороже.

Также Шмыгаль рассказал, какие тарифы в Украине не будут повышаться до окончания отопительного сезона.

"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться до конца отопительного сезона. Нам удалось достичь определенного консенсуса с властью на местах. Мы подготовили меморандум, в ближайшее время состоится его подписание", - сказал он.

Также он добавил, что граждане, имеющие электроотопление, будут получать монетизированные компенсации.

"На ближайших заседаниях Кабмина будет принято решение о компенсациях домохозяйствам, в которых установлено электроотопление. То есть люди, имеющие электроотопление, будут получать монетизированные компенсации. Государство их не бросит. Те договоренности, которые были с государством, будут сохранены", - сказал Шмыгаль.

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