Политика В Украину войдут войска НАТО, Рада приняла окончательное решение: "В 2021 году начнутся..."

2021-01-26 19:00 133

 

Верховная Рада одобрила предложение пустить в Украину иностранные войска

Народные депутаты 26 января поддержали соответствующий законопроект 325-ю голосами, пишет "Сегодня". Таким образом они разрешили пустить иностранных военных для проведения масштабных учений, которые в 2021 году начнутся на украинской территории.

Как стало известно, в них примут участие до 19 тысяч военнослужащих из Украины и стран-участников НАТО, им предстоит использовать самолеты, вертолеты и другую боевую технику. Деньги на проведение многонациональных учений в размере 38,5 миллиона гривен выделят из украинского бюджета.

Мероприятия проведут в несколько этапов:

Rapid Trident – вместе с украинцами поучаствуют до трех тысяч военных из США;

"Козак Мейс" – до 800 из Великобритании;

Sea Breeze – до двух тысяч американцев;

Riverine – до 200 военнослужащих из Румынии;

Warrior Watcher – до 300 британцев;

"Три меча" – до 400 из Польши;

Silver Sabre – до 200 из Польши.

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Политика

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фото Премьер-министром Эстонии впервые в истории стала женщина 2021-01-26 14:12 84
Какие тарифы в Украине не будут повышаться до окончания отопительного сезона 2021-01-26 11:42 364
Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 26 января - повестка дня 2021-01-26 10:15 168