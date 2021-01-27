Политика Главы МИД стран G7 озвучили требование к Москве по поводу ареста оппозиционера Навального

2021-01-27 11:40 63

Страны "Большой семерки" в своем совместном заявлении потребовала освобождения русского оппозиционера Алексея Навального, сообщает DW.

"Мы, министры иностранных дел G7 - Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США, а также высший представитель Евросоюза - осуждаем политически мотивированное задержание и заключение под стражу Алексея Навального", - говорится в заявлении.

Как указано в документе, Алексей Навальный должен быть немедленно и без всяких условий освобожден.

Также представители G7 подчеркнули, что РФ должна придерживаться своих международных обязательств и соблюдать права человека.

Кроме того, главы МИД "Большой семерки" выразили беспокойство задержанием тысяч мирных демонстрантов и журналистов во время субботних митингов. Это показывает, насколько в России "сужается пространство" для "оппозиции, гражданского общества, защитников прав человека и независимой прессы".

Напомним, в сминувший уикенд в разных городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Десятки тысяч протестующих, вопреки сильному холоду и предупреждениям полиции, вышли на улицы с требованием освободить Навального. Полиция задержала более 3700 человек и применила силу для разгона акций протеста.

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