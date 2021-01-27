Политика Назван размер зарплаты Зеленского за 2020 год

2021-01-27 18:00 70

 

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году получил 336 тысяч гривен заработной платы. Об этом сообщили в Государственном управлении делами, пишут "Українські новини".

"Общая сумма заработной платы, начисленная президенту Владимиру Зеленскому в 2020 году, составляет 336 000 грн. Эту сумму составили исключительно начисленные ежемесячно 28 тыс. грн должностного оклада, поскольку никакие надбавки к зарплате главы государства не предусмотрены. Из его годовой зарплаты было выплачено 65 520 грн налогов и сборов. Соответственно, за год Зеленскому было выдано 270 480 грн зарплаты. По среднему курсу доллара в 2020 году это чуть более 10 тыс. долл.", - говорится в сообщении.

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