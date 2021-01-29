Политика В США хотят отменить указы Трампа, изданные в последние дни его президентства

2021-01-29 14:48 70

Пентагон приостановил ряд последних назначений бывшего президента США Дональда Трампа в консультативный совет. 

Как сообщает Politico со ссылкой на письмо, полученное членами совета, приостановка рассмотрения предложенных администрацией Трампа кандидатур распространяется только на тех, кто еще не принес присягу или не заполнил необходимые документы.

Так, возможности работать в группах, предоставляющих консультации министру обороны, временно лишены менеджер предвыборной кампании Трампа в 2016 году Кори Левандовски и бывший советник его предвыборного штаба Дэвид Босси.

Также в Пентагоне планируют оценить решение предыдущей администрации США о выводе значительной части американских военнослужащих из Германии. Под вопросом также оказался решение о продажа оружия ОАЭ, которое было принято всего за несколько часов до инаугурации нового президента Джо Байдена.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В ЕС зафиксированы случаи массового увольнения за отказ от добровольной вакцинации

2021-01-25 15:46 182

В Германии обнаружили принципиально новый штамм китайского коронавируса

2021-01-22 12:15 336

В Германии предлагают предоставить политическое убежище Алексею Навальному

2021-01-08 12:43 287

США передадут Украине катера Mark VI – Пентагон

2021-01-07 20:00 224

Еще новости в разделе "Политика"

В Facebook планируют резко уменьшить количество политического контента в Соцсети

2021-01-29 17:29 70

В США хотят отменить указы Трампа, изданные в последние дни его президентства

2021-01-29 14:48 70

Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 29 января - повестка дня парламента

2021-01-29 09:39 308

Последствия захвата Капитолия: американцы массово выходят из состава Республиканской партии

2021-01-29 09:11 112
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В Facebook планируют резко уменьшить количество политического контента в Соцсети 2021-01-29 17:29 70
В США хотят отменить указы Трампа, изданные в последние дни его президентства 2021-01-29 14:48 70
Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 29 января - повестка дня парламента 2021-01-29 09:39 308
Последствия захвата Капитолия: американцы массово выходят из состава Республиканской партии 2021-01-29 09:11 112