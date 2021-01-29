Политика В США хотят отменить указы Трампа, изданные в последние дни его президентства

2021-01-29 14:48 70

Пентагон приостановил ряд последних назначений бывшего президента США Дональда Трампа в консультативный совет.

Как сообщает Politico со ссылкой на письмо, полученное членами совета, приостановка рассмотрения предложенных администрацией Трампа кандидатур распространяется только на тех, кто еще не принес присягу или не заполнил необходимые документы.

Так, возможности работать в группах, предоставляющих консультации министру обороны, временно лишены менеджер предвыборной кампании Трампа в 2016 году Кори Левандовски и бывший советник его предвыборного штаба Дэвид Босси.

Также в Пентагоне планируют оценить решение предыдущей администрации США о выводе значительной части американских военнослужащих из Германии. Под вопросом также оказался решение о продажа оружия ОАЭ, которое было принято всего за несколько часов до инаугурации нового президента Джо Байдена.

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