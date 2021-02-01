Политика Есть официальная реакция ООН сегодняшний военный госпереворот в Мьянме

2021-02-01 13:45 77

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш решительно осудил задержание военными политических лидеров Мьянмы, включая президента У Вин Мьина, государственного советника Аунг Сан Су Чжи и других высокопоставленных чиновников.

"Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призывает военное руководство уважать волю народа Мьянмы", - сообщил сегодня официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, передает The Economic Times.

Сегодняшние события в Мьянме Дюжаррик расценил как "серьезный удар по демократическим реформам" и призвал все стороны политической конфликта к конструктивному диалогу.

Напомним, в Мьянме в понедельник утром военные арестовали президента У Вин Мьина, государственного советника Аунг Сан Су Чжи и других высокопоставленных чиновников.

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