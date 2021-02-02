Политика Зеленский впервые признался, чем именно экс-президент США Трамп его сильно обидел

2021-02-02 09:11

Владимир Зеленский в интервью Axios on HBO признался, чем именно его обидел экс-президент США Дональд Трамп. Неприятность произошла в ноябре 2019 года, когда американская сторона опубликовала его разговор с бывшим президентом США.

По словам Зеленского, обиднее всего было слышать от СМИ о неком давлении на него со стороны главы Белого дома.

"Я – президент Украины. Мы можем быть меньше, чем США, но мы – независимая Украина. И мы это доказали России, когда сохранили свою независимость. И доводим это. Поэтому он не давил на меня. Я бы никогда так не сказал. Неприятность одна была – публикация нашего разговора", – сказал президент Украины

Зеленский добавил, что это было очень неправильно, и подчеркнул, что опубликовала разговор не Украина.

"Я бы этого никогда не допустил. Не важно, о чем мы говорили. Это первый серьезный разговор между двумя президентами, стратегическими партнерами. В любом случае никто из нас не имел права публиковать такие вещи. Это – личные вещи… Это неправильно, и это было началом всего этого кейса", – считает президент.

Затем Зеленский также сказал, что был "немного" зол на Трампа. Но добавил, что для него главным было сохранить отношения Украины с США.

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