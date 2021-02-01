Скандального Дубинского с треском выгнали из фракции "Слуга народа"

Народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа".
Об этом в Telegram сообщил журналист Макс Назаров.
"За исключение Дубинского - 198, 29 против, 19 вообще не отозвались", - написал он.
Решение об исключении депутата приняли на вечернем заседании фракции.
Как известно, 11 января Министерство финансов США внесло в список санкций нардепа и еще шестерых человек. В США считают, что все они пытались повлиять на президентские выборы в США 2020 года.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народные депутаты, которые способствовали российскому вмешательству в президентские выборы в США, будут преследоваться украинским правосудием.
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