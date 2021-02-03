Политика Дмитрий Разумков стал единственным, кто не поддержал санкции против 112 Украина, NewsOne, ZIK

2021-02-03 11:15

Всего двое из 19 членов СНБО не проголосовали за решение ввести санкции против телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK. Один из них - спикер Верховной Рады. А другой просто не присутствовал на заседании, поскольку находился в командировке.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на членов ведомства, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался от голосования на заседании СНБО. При этом еще один член Совета находится в командировке.

Как сообщили СМИ члены СНБО, закон позволяет вводить санкции против граждан Украины. Введенные меры можно будет обжаловать, но это, по их словам, будет достаточно проблематичная процедура.

Напомним, вчера вечером президент Украины ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении Козака и против ряда телеканалов сроком на пять лет.

Где смотреть онлайн заблокированные украинские телеканалы 112, NewsOne и ZIK

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире