Политика Разумков пояснил, почему не поддержал санкции против украинских телеканалов

2021-02-03 13:15

Дмитрий Разумков в комментарии иданию Бабель, пояснил, почему он не поддержал санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его группы телеканалов, введенные указом президента Владимира Зеленского.

По мнению спикера Верховной Рады, вводить санкции против украинских телеканалов – плохо, несмотря на их собственников.

"Я воздержался. Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А тут все не на месте. И санкции по отношению к каналам – это плохо. Несмотря на то, чьи они", – сказал Разумков.

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Напомним, спикер ВРУ стал одним из двух членов СНБО, которые не поддержали санкции. Второго члена СНБО просто не было на месте, он находился в командировке.

Представители телеканалов заявили, что считают решение главы государства банальной "политической расправой".

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