Политика Глава СБУ Баканов прокомментировал пятилетний запрет телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK

2021-02-03 12:44

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK "последовательным шагом украинской власти". 

"Против Украины ведется гибридная война в том числе и на информационном поле. Мы системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций - еще один важный и последовательный шаг для этого", - отметил Иван Баканов, передает пресс-служба ведомства.

Где смотреть онлайн заблокированные украинские телеканалы 112, NewsOne и ZIK

Также глава СБУ уверен, что решение СНБО направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.

"Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины", - резюмировал Баканов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Владимир Зеленский назвал запрет украинских телеканалов борьбой за независимость

2021-02-03 14:46

Разумков пояснил, почему не поддержал санкции против украинских телеканалов

2021-02-03 13:15

У Зеленского назвали реальную причину блокировки трех украинских новостных телеканалов

2021-02-03 11:43

Дмитрий Разумков стал единственным, кто не поддержал санкции против 112 Украина, NewsOne, ZIK

2021-02-03 11:15

Еще новости в разделе "Политика"

Владимир Зеленский назвал запрет украинских телеканалов борьбой за независимость

2021-02-03 14:46

Разумков пояснил, почему не поддержал санкции против украинских телеканалов

2021-02-03 13:15

Глава СБУ Баканов прокомментировал пятилетний запрет телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK

2021-02-03 12:44

У Зеленского назвали реальную причину блокировки трех украинских новостных телеканалов

2021-02-03 11:43
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Владимир Зеленский назвал запрет украинских телеканалов борьбой за независимость 2021-02-03 14:46
Разумков пояснил, почему не поддержал санкции против украинских телеканалов 2021-02-03 13:15
Глава СБУ Баканов прокомментировал пятилетний запрет телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK 2021-02-03 12:44
У Зеленского назвали реальную причину блокировки трех украинских новостных телеканалов 2021-02-03 11:43