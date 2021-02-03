Политика Глава СБУ Баканов прокомментировал пятилетний запрет телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK

2021-02-03 12:44

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK "последовательным шагом украинской власти".

"Против Украины ведется гибридная война в том числе и на информационном поле. Мы системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций - еще один важный и последовательный шаг для этого", - отметил Иван Баканов, передает пресс-служба ведомства.

Где смотреть онлайн заблокированные украинские телеканалы 112, NewsOne и ZIK

Также глава СБУ уверен, что решение СНБО направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.

"Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины", - резюмировал Баканов.

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