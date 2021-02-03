Политика Разумков – о своей позиции по санкциям: если финансируют терроризм, то тут тюрьма

2021-02-03 18:00

Глава Верховной Рады (ВРУ) Дмитрий Разумков объяснил, почему не поддержал в Совете нацбезопасности и обороны введение санкций в отношении оппозиционного нардепа и медиамагната Тараса Козака и телеканалов, подконтрольных лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

По его словам, если они причастны к терроризму, то должны предстать перед судом, но здесь речь идет не о санкциях, а об ответственности. Об этом он сказал во время брифинга в Раде 3 февраля.

"Мы живем в стране, где седьмой год идет война, в частности гибридная и информационная – и бороться с этими вызовами нужно... Но когда говорим о санкциях, то их вводим к тем, кого не можем наказать здесь. Это иностранные государства, хозяйствующие субъекты, которые находятся за пределами украинских правоохранительных органов и отвечающих за национальную безопасность, а также не могут предстать перед украинским судом", – отметил спикер парламента.

Он добавил, что тот, кто финансирует терроризм, помогает "ЛНР" или "ДНР", или же замечен в сотрудничестве со страной-агрессором – должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины (статья 1 пункт 2 закона о санкциях).

"Если эти люди находятся на территории нашего государства и есть соответствующие сведения, то должна быть срочная информация на генерального прокурора, представление, подозрение и украинский суд должен в пределах верховенства права принять решение: есть или нет. Если есть, то строгое наказание", – объяснил Разумков.

Он подчеркнул, что в таком случае закон должен быть одним для всех.

"Если мы знаем, что человек причастен к финансированию терроризма, то здесь не санкции, а уголовная ответственность и, извините за непарламентское выражение, тюрьма", – еще раз подчеркнул Разумков.

Политик подтвердил, что обсуждение по вопросу санкций против оппозиционных политиков среди членов СНБО не было. По мнению спикера, если у спецслужб есть информация об их преступлениях, то она не должна быть закрытой.

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