Политика У Байдена рассказали, какими видят отношения с Россией

2021-02-04 21:00

 

Президент США Джо Байден намерен и сотрудничать с Россией и одновременно противостоять ей.

Об этом 3 февраля на брифинге заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

«Байден в ходе телефонного разговора с Путиным (26 января - ИФ) дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например, СНВ-3, который соответствует интересам США в сфере безопасности», - отметила он.

Псаки также подчеркнула, что по некоторым вопросам Байден готов к противостоянию, к примеру в ситуации с хакерскими атаками.

«У президента США есть опасения в отношении некоторых сфер, например, вмешательства в выборы, хакерских атаках», - отметила она.

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Политика

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