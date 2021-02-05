Политика Власти Германии максимально упростят въезд для политических беженцев из Беларуси

2021-02-05 14:12

Правительство Германии намерено упростить возможность получения визы для преследуемых оппозиционеров из Беларуси.

Как сообщает Süddeutsche Zeitung, речь идет о "жертвах пыток", активистах, которым требуется защита, и ближайших членах их семей.

Информацию об упрощении визового режима озвучил государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот в ответ на запрос немецкого депутата от партии Зеленые Мануэля Саррацина.

"Зеленые приветствуют это решение как знак солидарности с белорусским демократическим движением", - указано в материале.

Напомним, ранее суд Минска приговорил жителя столицы Виктора Борушко к пяти годам лишения свободы за якобы нападение на силовика на одной из акций протеста. При этом 32-летний протестующий находится под стражей с 18 октября 2020 года.

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Власти Германии максимально упростят въезд для политических беженцев из Беларуси 2021-02-05 14:12
Нацсовет по ТВ и радиовещанию хочет закрыть еще один украинский телеканал 2021-02-05 12:15