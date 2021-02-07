Политика Данилов уверен, что санкции против каналов Медведчука невозможно будет отменить

2021-02-07 12:00

Решение о введении санкций против активов депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, а именно телеканалов Zik, 112 и NewsOne, невозможно будет отменить. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на Киевском форуме по безопасности.

"Это такой информационный террор, который развернула против нас Россия через своих пособников. До того времени пока у нас не были в полной мере собраны все материалы по деятельности (пособников РФ – ред.), непосредственно, на территории Российской Федерации. До тех пор пока мы не собрали все это в единый пул, мы не могли принять решение (санкции против каналов из так называемого пула Виктора Медведчука – ред.). Мы бы подвергли себя опасности отмены таких решений", – говорит Данилов.

По его словам, сейчас отменить решение по санкциям против каналов Медведчука невозможно, потому что материалы расследования "были реализованы в то время, когда они были готовы".

Данилов отмечает, что подготовка по решению о санкциях началась еще летом 2019 года.

"Никаких конспирологий, что это произошло по какому-то заказу, что кто-то кому-то звонил – это полная чепуха", – сказал он.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире