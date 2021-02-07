Политика Кулеба уверен, что Россия "готовит удар" по Украине из-за закрытия каналов

2021-02-07 14:00

Министр заявил, что украинцы "должны быть готовы отражать ответ РФ"

Россия ответит на блокирование в Украине телеканалов из орбиты оппозиционного нардепа Тараса Козака, а украинцы должны быть готовы к отражению любых действий. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

"Я думаю, что именно сейчас у них (россиян, - Vesti.ua) есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит... Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство", – заявил Кулеба и добавил, что власть готовится к отражению возможных мер со стороны России.

"Где прилетит, когда, как - я этого сейчас не знаю. Но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы к ответу и отражению удара, который будет нанесен Россией", – заявил министр.

Напомним, арезидент Владимир Зеленский во вторник, 2 февраля, ввел санкции против Тараса Козака, который является владельцем телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK (через медиахолдинг "Новости"). Телеканалы Zik и 112 Украина и NewsOne прекратили свое вещание. Но их вещание с помощью платформы Youtube пока продолжается - по словам представителя президента в КСУ Федора Вениславского, вскоре могут заблокировать каналы и на этой платформе.

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