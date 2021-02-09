Шмыгаль встретился с главой Евросовета: украинцы не смогли их различить. Фото "клонов"

Накануне заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Twitter.
Шмыгаль выразил надежду, что заседание Совета будет способствовать прогрессу в процессе интеграции Украины и Европейского Союза. Однако украинцев больше заинтересовало внешнее сходство политиков, о чем они написали в комментариях к посту в Twitter. Пользователи пошутили о том, что "произошел сбой в матрице".
Сам Шмыгаль не остался в стороне в этой комичной ситуации и подтвердил свое сходство с Мишелем. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
"Встретился с похожим по духу Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Поделились ожиданиями от грядущего заседания и обсудили перспективы дальнейшей работы", – написал премьер.
Некоторые пользователи Facebook не сразу смогли понять, кто есть кто на фото. Комментаторы написали, что Шмыгаль и Мишель очень похожи внешне и выглядят как братья.
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