Политика Шмыгаль встретился с главой Евросовета: украинцы не смогли их различить. Фото "клонов"

2021-02-09 21:00

 

Накануне заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Twitter.

Шмыгаль выразил надежду, что заседание Совета будет способствовать прогрессу в процессе интеграции Украины и Европейского Союза. Однако украинцев больше заинтересовало внешнее сходство политиков, о чем они написали в комментариях к посту в Twitter. Пользователи пошутили о том, что "произошел сбой в матрице".

Сам Шмыгаль не остался в стороне в этой комичной ситуации и подтвердил свое сходство с Мишелем. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Встретился с похожим по духу Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Поделились ожиданиями от грядущего заседания и обсудили перспективы дальнейшей работы", – написал премьер.

Некоторые пользователи Facebook не сразу смогли понять, кто есть кто на фото. Комментаторы написали, что Шмыгаль и Мишель очень похожи внешне и выглядят как братья.

 

 

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