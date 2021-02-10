Политика Шоумен Сергей Притула вышел из политсовета партии "Голос" - названа реальная причина

2021-02-10 15:45

Известный украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула вышел из политсовета партии "Голос" и перестал быть заместителем председателя этой политсилы.

В Голосе уверяют, что это произошло из-за изменения курса в самой партии.

"Предварительный состав политсовета и заместители председателя партии занимались местными выборами. Сейчас партийцы избрали новый состав – для воплощения Национального плана "Голоса" на 2021 год", – сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-службу партии.

Так, теперь за программное направление партии будет отвечать народный депутат Инна Совсун, за международное – нардеп, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук, а за парламентское – их коллега Ярослав Железняк.

В пресс-службе подчеркнули, что все соответствующие изменения были утверждены на съезде политической силы 29 января. Но добавили, что Притула еще остается членом "Голоса".

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