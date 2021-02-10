Политика Боевики готовят большие перемены на Донбассе: Леонид Кравчук раскрыл детали

2021-02-10 16:30

 

Боевики хотят создать на оккупированных территориях Донбасса национальные русские государства, которые в дальнейшем могут интегрироваться в Российскую Федерацию.

Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По его словам, перемирия на Донбассе уже нет, боевики не согласны ни на какие переговорные позиции.

"Они хотят вместо районов Донецкой и Луганской областей, которые должны интегрироваться в Украину, создать национальные русские государства", - отметил Кравчук.

Он уточнил, что боевики открыто говорят о своих планах в дальнейшем интегрировать захваченные территории в Россию.

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