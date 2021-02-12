Политика Германия может остановить строительство газопровода Северный поток-2 из-за Навального

2021-02-12 10:12

В немецком Бундестаге обсудили решение российского суда арестовать оппозиционера Алексея Навального. В связи с этим сразу несколько политических партий Германии заявили, что "Северный поток-2" нужно остановить, переадет Zdf.de.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в свою очередь выступал в защиту газопровода. Он не исключил дальнейших санкций ЕС против России в ответ на тюремное заключение российского оппозиционера Алексея Навального. Но при этом Маас хочет сохранить газопровод "Северный поток-2".

Депутат парламента от "зеленых" Оливер Кришер раскритиковал слова о том, что "Северный поток-2" представлен федеральным правительством как частный экономический проект. Его коллега Александр Граф Ламбсдорф назвал дружеские отношения с Россией "в настоящее время невозможными".

"Россия сошла с пути демократии", – пояснил Ламбсдорф и призвал остановить "Северный поток-2".

Напомним, проект Нордстрим-2 реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Инвестиции в преокт оцениваются в 9,5 млрд евро.

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