Политика Требует МВФ: Кабмин готовится сократить расходы бюджета

2021-02-11 18:00

Кабинет министров Украины планирует сократить расходы бюджета в следующем году примерно на 90 миллиардов гривен. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, сделать это требует Международный валютный фонд в рамках снижения дефицита бюджета.

"Мы ставили цель - ориентировочно 4-4,5% ВВП дефицита госбюджета на 2022 год. У МВФ индикатор - 3,5%. При этом 2020 год мы закончили с дефицитом 5,3% ВВП, а в 2021-м планируем быть в рамках 5,5%", - отметил министр.

Также он заявил, что дефицит бюджета на 2021 год сократили по требованию МВФ.

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