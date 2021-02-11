Политика Кравчук жестко прошелся по России на заседании Совбеза ООН

2021-02-11 22:00

 

Обструкции и блокирования становятся практической нормой поведения российской делегации в ТКГ по Донбасу.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук во время телевстречи Совбеза ООН, посвященной 6-летию "Минска-2".

"Из-за искусственной обструкции работы ТКГ на политическом треке так и не был достигнут прогресс в рассмотрении рабочих предложений Украины относительно имплементации политических аспектов, общих согласованных выводов на парижском саммите Нормандского формата. До сих пор не получено должной реакции российской стороны на наши действия на других направлениях. Обструкции и блокирования становятся практической нормой поведения российской делегации в ТКГ", - сказал Кравчук.

Также он отметил, что Россия отказалась от завершения работ по разминированию ранее согласованных районов Донбасса.

"Кремль не принял решение положить конец конфликту", - сказал первый президент Украины. Он также рассказал, что Россия продолжает поставлять вооружение на удерживаемые территории и "превратила оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, а также Крым в свой военный форпост".

Кравчук также подчеркнул, что на оккупированных территориях усиливаются экологические проблемы, в том числе и с радиацией – из-за неправильной эксплуатации оккупантами шахт.

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