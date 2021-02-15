Политика Какие документы Зеленский подписал во время визита в Объединенные Арабские Эмираты

2021-02-15 13:45

В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.

«На сегодняшний день мы должны вывести на новый уровень наши экономические отношения. У наших народов много контактов, более дружественными и теплыми должны быть и экономические контакты. Уверен, что мы вместе можем разработать современные большие проекты», – подчеркнул Зеленский.

По результатам встречи был подписан ряд двусторонних документов:

  •  Протокол между правительствами Украины и ОАЭ о внесении изменений в межправительственное соглашение, позволяющий избежать двойного налогообложения и налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал.
  • Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом.
  • Меморандум о взаимопонимании между министерствами внутренних дел Украины и ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.
  • Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере развития туристического сектора между Государственным агентством развития туризма Украины и Министерством экономики ОАЭ.
  • Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом Государственного министра продовольственной и водной безопасности ОАЭ, который призван поощрять ответственные иностранные инвестиции в сельское хозяйство и содействовать развитию торговли агропродовольственной продукцией.
  • Меморандум о взаимопонимании в сфере землеустройства между Государственной службой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Министерством изменения климата и окружающей среды ОАЭ, который предусматривает обмен опытом по использованию и охране сельскохозяйственных земель, сохранению, воспроизводству и повышению плодородия почв, внедрения и совершенствования электронных услуг в сфере землеустройства, мониторинга экологического состояния земель и почв в результате влияния изменения климата и негативных процессов.

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