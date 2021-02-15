Политика Лещенко в январе получил зарплату на "Укрзализныце" в треть миллиона гривен

2021-02-15 20:00

Экс-журналист, бывший нардеп, а теперь член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко получил за январь более 332 тысяч гривен зарплаты. Такая сумма указана в его электронной декларации, поданной 11 февраля 2021 года.

В частности, в графе "Доходы, в том числе подарки" указано, что Сергей Лещенко 1.01.2021 получил 332 062 гривен от АО "Укрзализниця".

Напомним, в январе 2020 года экс-нардеп Сергей Лещенко стал главой комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, который создал наблюдательный совет "Укрзализныци". В этой должности он должен обучать руководство и работников этическому поведению и борьбе с коррупцией.

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