Политика Киев предложил Москве несколько способов прекратить войну на Донбассе

2021-02-16 11:14

Украинская сторона предложила РФ, как стороне конфликта, сразу несколько путей достижения компромисса по Донбассу. Однако самым ходовым является тот, который предусматривает альтернативу особому статусу региона.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, сценарий сможет быть реализован только после полного освобождения ОРДЛО от оккупантов.

"Мы предлагаем разные варианты россиянам. Например, особый статус мы предлагаем заменить законом о децентрализации плюс особой экономической зоной. Экономические преференции с особым статусом, децентрализация, которую бы получили все оккупированные территории после их интеграции. Такие, как все остальные регионы Украины", – объяснил спикер украинской делегации в ТКГ.

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