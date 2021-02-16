Политика Витренко назвал максимальную цену на газ в 2021 году

2021-02-16 20:30

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко рассказал, что украинское правительство работает над тем, чтоб цены на газ для населения не становились выше 6,99 грн/куб. м до конца текущего года.

Об этом Витренко заявил в ходе форума "Украина30" во вторник, 16 февраля.

"Исходя из конъюнктуры европейского рынка, можно ожидать, что будет рост цен, однако правительство этого не допустит. Правительство сейчас работает над устойчивым решением, которое позволит сделать так, чтобы и до конца этого года люди не платили за газ больше 6,99 грн/куб. м", – сказал и.о. министра.

Именно с этой целью, чтобы не допустить подорожания, украинское правительство намерено обеспечить свободный выход газа собственной добычи на рынок в виде годового продукта с его последующей реализацией поставщиками населению.

"Поставщики должны конкурировать меньшей ценой. Мы не будем даже устанавливать какие-то административные ограничения, мы просто хотим сделать такую структуру рынка, такой дизайн рынков, так бороться со злоупотреблениями, чтобы рыночным способом сделать так, что будут разные цены, при этом они не будут выше, чем 6,99 грн/куб. м", – считает Витренко.

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