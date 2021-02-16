Политика В СБУ рассказали, что ждет Шария в случае отказа прийти на допрос

2021-02-16 21:00

Гражданина Украины, блогера Анатолия Шария объявят в розыск, если он не явится на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля. Данные о возможном запросе на экстрадицию пока не разглашаются.

Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает «РБК-Украина» со сслкой на комментарий своего источника в СБУ.

«Решение об объявлении в розыск Анатолия Шария будет принято в случае его неявки на допрос 22 февраля», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, дополнительные детали, в том числе о возможной экстрадиции блогера из Испании, не разглашаются в интересах досудебного расследования.

Представитель СБУ также отметил, что подозрение и повестка на допрос были отправлены Шарию на электронную почту и в мессенджеры. Блогеру дополнительно позвонили на мобильный телефон.

Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию.

Следовители сообщили, что он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. По их словам, они имеют все основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

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