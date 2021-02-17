Кабмин принял ряд кадровых решений: кого назначили

Кабинет министров на заседании в среду принял ряд кадровых решений, в частности, назначение Дмитрия Зарубы первым заместителем Председателя Государственной экологической инспекции Украины. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook.
Кадровые решения
По словам Мокана, на сегодняшнем заседании, чиновники проголосовали за:
- назначение Зарубы Дмитрия Васильевича - первым заместителем Председателя Государственной экологической инспекции Украины.
- согласование назначения Карпенко Сергея Руслановича - заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации.
- согласование назначения Брутмана Эдуарда Леонидовича - заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации.
- согласование назначения Некрасовой Златы Андреевны - заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации.
- согласование назначения Шиханова Руслана Борисовича - заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации.
- согласование назначения Пидгайного Сергея Григорьевича - заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.
- согласование назначения Фабрикант Светланы Самуиливны - заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.
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