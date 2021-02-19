Политика НАТО срочно готовит новую концепцию сдерживания России и Китая - раскрыты подробности

2021-02-19 17:29

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе анонсировал пересмотр стратегической концепции Альянса. Обновленная концепция будет нацелена на сдерживание РФ и Китая. Новая концепция должна быть принята на предстоящем саммите НАТО, который запланирован на 2021 год.

"Я считаю, что для этого настало время. У нас есть концепция от 2010 года, она хорошо соответствует нашим потребностям, но ситуация сегодня изменилась. Например, она не учитывает изменение баланса сил и подъем Китая, изменения климата. Мы должны принять это во внимание в новой концепции", - заявил Столтенберг.

Кроме того, обновленная стратегия НАТО, по словам генсека Альянса, должна также учитывать новый подход к России.

"В концепции от 2010 года мы говорили о стратегическом партнерстве с Россией, но с того времени мы видим агрессивные действия в отношении соседей и ситуация сильно изменилась. Поэтому нам нужно обновить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить связь Европы и Северной Америки", - заявил генсек НАТО.

По его словам, НАТО должно стать площадкой политического диалога для противодействия России и Китаю.

"Нам необходимо расширять политический и практический диалог со всеми одинаково мыслящими с нами государствами по всему миру, чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности", - сказал Столтенберг, добавив, что речь идет России и Китае.

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