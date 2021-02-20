Политика Шмыгаль предупредил, как изменится цена газа после отопительного сезона

2021-02-20 11:30

Глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что после окончания отопительного сезона потребителям придется платить за газ по новым тарифам.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

В настоящее время и до тридцать первого марта включительно в Украине действует специально установленная правительством цена на газ в размере 6,99 гривен за кубометр. Однако после завершения отопительного сезона, уже с первого апреля текущего года, украинцы должны будут платить за голубое топливо по новым ценам.

"Максимальный тариф 6,99 гривен за кубометр будет работать до конца отопительного сезона. Это справедливая цена. Свидетельствует этому то, что поставщики сами снизили цену на газ в январе. Некоторые компании ставят цену даже меньше", — объяснил Денис Шмыгаль.

Председатель правительства отдельно отметил тот факт, что Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, установила максимальный тариф 1,79 гривен. Для тринадцати компаний этот тариф уже начал действовать. Помимо этого, властями был подписан меморандум с мэрами городов. Это гарантирует, что тарифы на отопление и горячую воду в ближайшие месяцы не должны повышаться.

Денис Шмыгаль отдельно акцентировал внимание на том, что Кабмин делает все, чтобы компенсировать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг с помощью программы субсидирования населения.

"На сегодняшний день в Украине насчитывается три миллиона субсидиантов, еще 1,8 миллиона граждан получают различные льготы. Субсидий хватит на всех, кто в этом нуждается. Финансирование за январь текущего года составило уже пять миллиардов гривен. Был значительно упрощен доступ к субсидиям, большинство украинцев получает их после обращения. Примерно 572 тысячи семей получают около 570 гривен компенсации высоких тарифов на электроэнергии", — резюмировал Денис Шмыгаль.

Между тем, исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко объяснил, что продажа газа потребителям по себестоимости не покроет субсидии, которые обеспечиваются стоимостью газа в 6,99 гривен.

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