Политика У Путина "очень тревожно" отреагировали на санкции против Медведчука

2021-02-21 13:30

В Кремле очень встревожены украинскими санкциями против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает российский пропагандистский ресурс ТАСС.

Песков назвал сообщения о санкциях "очень тревожной информацией". В Кремле тревожатся, поскольку считают, что в Украине "набирает силу реакционная тенденция" – и это приводит к обострению на линии разграничения на Донбассе.

У Путина также в очередной раз увидели в санкциях "американский след". По мнению Пескова, американцы "продолжают накачивать военный потенциал Украины, хотя Украине никто не угрожает". И помощь американцев "провоцирует самые горячие головы украинские" на агрессию, считает спикер президента страны-агрессора.

- Вчера, 19 февраля, СНБО принял решение ввести санкции против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще ряда физических и юридических лиц. В ОПЗЖ назвали это "диктатурой", "политическими репрессиями" и "концом демократии".

- Секретарь СНБО Алексей Данилов, заявил, что Медведчук и депутат ОПЗЖ Козак со своими супругами владеют нефтеперерабатывающим заводом в России, с которого поставляют горючее боевикам на Донбассе.

Сам Медведчук назвал санкциями "незаконными" и заявил, что президент Владимир Зеленский перешел последние границы.

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