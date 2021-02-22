Евросоюз готовит пакет новых санкций против РФ в связи с делом Навального

Евросоюз вероятней всего введет новые санкции в отношении РФ в связи с делом оппозиционного политика Алексея Навального.
Как заявил министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью DW, Брюссель не потерпит нарушения прав человека и не намерен успокаиваться по этому вопросу.
Слова Ассельборна прозвучали в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, участники которой обсудят дальнейшие действия в отношении Москвы.
Новые санкционные меры должны быть юридически неоспоримыми, считает Ассельборн. При этом люксембургский министр допускает, что санкции не произведут должного эффекта на Москву.
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