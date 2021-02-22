Политика Шмыгаль показал изображение Уруского рядом с Кадыровым и требует объяснений

2021-02-22 18:00

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей верифицированной странице в Facebook заявил, что требует объяснений от вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, обнародовав фотографию, где изображен Уруский рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

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"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", - говорится в сообщении Шмыгаля.

Детали

На фото, кроме вице-премьера, изображен якобы глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото к одному из украинских СМИ прислали читатели. Деталей относительно обстоятельств инцидента не приводится.

В то же время, этот пост Премьера собрал уже около 180 реакций и множество комментариев. В частности, некоторые люди пишут, что все "очевидно", а некоторые предполагают, шо это "фотошоп".

Добавим, вице-премьер-министр Олег Уруский накануне уехал в Абу-Даби на выставку IDEX-2021.

Дополнение

Олег Уруский с 2014 по 2015 годы - заместитель генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром". В 2015 году был главой Государственного космического агентства Украины. В апреле 2020 года возглавил инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина". 16 июля 2020 года назначен на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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