Политика Шмыгаль показал изображение Уруского рядом с Кадыровым и требует объяснений

2021-02-22 18:00

 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей верифицированной странице в Facebook заявил, что требует объяснений от вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, обнародовав фотографию, где изображен Уруский рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Цитата:

"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", - говорится в сообщении Шмыгаля.

Детали

На фото, кроме вице-премьера, изображен якобы глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото к одному из украинских СМИ прислали читатели. Деталей относительно обстоятельств инцидента не приводится.

В то же время, этот пост Премьера собрал уже около 180 реакций и множество комментариев. В частности, некоторые люди пишут, что все "очевидно", а некоторые предполагают, шо это "фотошоп".

Добавим, вице-премьер-министр Олег Уруский накануне уехал в Абу-Даби на выставку IDEX-2021.

Дополнение

Олег Уруский с 2014 по 2015 годы - заместитель генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром". В 2015 году был главой Государственного космического агентства Украины. В апреле 2020 года возглавил инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина". 16 июля 2020 года назначен на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Уруский отреагировал на скандал с Кадыровым

2021-02-22 21:30

Шмыгаль рассказал, что будет с субсидиями на покрытие коммуналки

2021-02-20 13:30

Шмыгаль предупредил, как изменится цена газа после отопительного сезона

2021-02-20 11:30

Украинцам показали зарплату отстраненного главы КСУ

2021-02-14 15:00

Еще новости в разделе "Политика"

Уруский отреагировал на скандал с Кадыровым

2021-02-22 21:30

Кулеба упрекнул ЕС, что тот готовит санкции по делу Навального, а о Крыме "забыл"

2021-02-22 20:00

Шарий не явился на допрос: в СБУ отреагировали

2021-02-22 18:30

Шмыгаль показал изображение Уруского рядом с Кадыровым и требует объяснений

2021-02-22 18:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Уруский отреагировал на скандал с Кадыровым 2021-02-22 21:30
Кулеба упрекнул ЕС, что тот готовит санкции по делу Навального, а о Крыме "забыл" 2021-02-22 20:00
Шарий не явился на допрос: в СБУ отреагировали 2021-02-22 18:30
Шмыгаль показал изображение Уруского рядом с Кадыровым и требует объяснений 2021-02-22 18:00